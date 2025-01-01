В Пермском крае состоится пасхальное катание яиц с горки В селе Архангельское состоится праздник «Вежалун Ыджыт лун» Поделиться Твитнуть

В селе Архангельское Коми-Пермяцкого округа состоится празднование Пасхи «Вежалун Ыджыт лун» («Великий день») (0+), сообщает кудымкарская «Городская газета». Праздничные мероприятия начнутся 20 апреля (воскресенье) в 12:00.

В программе «Вежалун Ыджыт лун» представлены аутентичные обряды южных коми-пермяков, в частности, пасхальный перезвон колоколов и волочёбный обряд. Участники, как дети, так и взрослые, пройдут по дворам с песнями, частушками и народными играми, включая катание пасхальных яиц с горки. Помимо этого, запланированы ярмарка «Пасхальный торжок», театрализованное представление с участием местных артистов, а также мастер-классы по кулинарии и ремёслам. Праздник является символом обновления, единства, духовного очищения, взаимопомощи и добрых дел.

«Вежалун Ыджыт лун» — уникальное мероприятие, демонстрирующее самобытность и богатое культурное наследие коми-пермяцкого народа. Возрождение и презентация традиций празднования Пасхи состоялись в 2021 году в рамках программы «Пермский край — территория культуры». С тех пор Архангельское стало важным культурным центром региона. Татьяна Санникова, генеральный директор ПДНТ «Губерния», отмечает, что местный центр культуры «Ассяма Горт» продолжает создавать уникальную культурно-просветительскую среду, сочетая историческое наследие и современные подходы к сохранению национальных традиций.

Село Архангельское (Юсьвинский округ) находится в 220 км от Перми. Добраться до места проведения праздника можно в составе туристических групп, на автобусе (с пересадкой в Кудымкаре), на такси или личном автомобиле. Организатором мероприятия выступает центр культуры «Ассяма Горт» в рамках краевого проекта «59 фестивалей 59 региона».

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