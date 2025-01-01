В Прикамье сварщик отсудил у компании долг по зарплате на сумму более 650 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Куединский районный суд Пермского края частично удовлетворил иск местного жителя к ООО «Квадрострой». Бывший сотрудник организации требовал установить факт трудовых отношений, восстановить его на работе, выплатить задержанную заработную плату и компенсации за вынужденный простой. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в феврале и марте 2024 года истец трудился сварщиком вахтовым методом на месторождении, расположенном в Красноярском крае. При этом трудовые отношения между работником и работодателем не были оформлены должным образом. За период работы мужчина получил только аванс за февраль, и, не дождавшись остальных выплат, прекратил работу и вернулся домой без заработка.

После изучения представленных материалов дела, суд пришёл к заключению о наличии фактически сложившихся трудовых отношений, поскольку взаимоотношения сторон были связаны с использованием личного труда. В частности, в указанный период истец выполнял обязанности сварщика у ответчика, был допущен к работе с одобрения работодателя, исполнял его указания, имел рабочее место, подчинялся внутреннему трудовому распорядку и соблюдал установленный график работы.

Куединский районный суд Пермского края удовлетворил исковые требования об установлении факта трудовых отношений. Суд обязал компанию заключить с работником трудовой договор, внести соответствующие записи в трудовую книжку о приёме и увольнении. Кроме того, в пользу работника с ответчика взыскана задолженность по заработной плате в размере 449 658 руб., а также денежная компенсация за задержку выплаты заработной платы в размере 202 620,30 руб.

В удовлетворении требований о восстановлении на работе и выплате среднего заработка за время вынужденного прогула было отказано, поскольку инициатором прекращения трудовых отношений являлся сам работник.

Данное решение суда ещё не вступило в законную силу.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.