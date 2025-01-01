Пермяков пригласили на экологические экскурсии Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Эдуарда Соснина

Жителей Перми приглашают принять участие в экологических экскурсиях: 20 апреля состоится забег-экскурсия (0+), а 27 апреля — экологические игры (0+) и фотоэкскурсия (0+).

В воскресенье, 20 апреля, в 10:00 в Черняевском лесу стартует беговая экскурсия. Сбор участников у входа «Золотые пески» (ул. Подлесная, 28/1). Необходима предварительная регистрация. Маршрут протяжённостью 4 км пройдёт по малому кругу. Тренер Александра Посохина проведёт разминку и специальные беговые упражнения.

Через неделю, 27 апреля, с 12:00 до 14:00 в Черняевском лесу на площадке «Паутинка» (вход со стороны ш. Космонавтов, напротив перекрестка с ул. Братьев Игнатовых, по «Тропе здоровья») пройдут экологические игры. Участие бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

Для самых маленьких участников предусмотрено тактильное знакомство с лесными материалами: шишками, корой, веточками, желудями, трутовиками и мхом. Ребята постарше смогут поиграть в игры на внимательность и узнать, чем отличаются шишки ели, сосны обыкновенной, кедровой и лиственницы, произрастающих в Пермском крае. Для школьников и взрослых будет организована игра «Следопыт».

В тот же день, 27 апреля, в 16:00 начнётся фотоквест «Весна в лесу». Место встречи — начало экотропы «Липовая гора» (рядом с остановкой «Биомед», напротив школы паралимпийского резерва). Обязательна предварительная регистрация. Участникам необходимо иметь при себе фотоаппарат или телефон. Каждый участник получит маршрутный лист с заданиями и отправится на поиски «главных героев весны». Авторы лучших снимков получат призы.

Фотоквест пройдёт под руководством фотографа Натальи Андреевой, которая поможет увидеть лес в новом свете, и кандидата биологических наук, доцента кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Елены Герасимовны Ефимик, которая расскажет о растениях и жизни леса.

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