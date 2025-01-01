В Перми открываются сезонные маршруты автобусов Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В Перми начинают работу сезонные автобусные маршруты, об этом сообщили в дептрансе городской администрации.

На Пасху, 19 и 20 апреля, на маршрут №46 , курсирующий между Пермским академическим Театром-Театром и Северным кладбищем, выйдут дополнительные автобусы. С 27 апреля данный маршрут начнет работать ежедневно. В выходные будут курсировать два больших автобуса, в будни — один автобус малого класса. В дни религиозных праздников количество автобусов, как обычно, будет увеличено.

В транспортном департаменте администрации Перми объявили и о сезонном расширении маршрута №65, соединяющего кооператив «Сосновый бор» и «Берёзовую рощу» через Садовую. С 20 апреля некоторые рейсы в течение дня будут доезжать до кооператива «Сосновый бор».

Все актуальные сведения о расписании, маршрутах и передвижении транспорта в реальном времени можно найти на сайте «Гортранс» и в его мобильном приложении. Кроме того, свежие изменения публикуются в группе «Пермский транспорт» ВКонтакте и телеграм-канале.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.