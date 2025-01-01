В Перми продают сеть кафе за 29 миллионов рублей В заведениях налажены отношения с поставщиками и арендодателями Поделиться Твитнуть

Фото: Авито

В Перми продают сеть заведений общественного питания. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

Так, первое заведение расположено по ул. Мира, 102. Концепция кафе — готовая еда и выпечка, быстрое и недорогое питание, без обслуживания официантами. Точка находится в торговом центре, помещение находится в аренде.

Второе заведение — кафе-кофейня по ул. Луначарского, 66. Помещение тоже в аренде.

Третий лот (ул. Смирнова, 3) представляет собой кафе с обслуживанием официантами, а также банкетным обслуживанием. Помещение находится в собственности.

«Налажены долгосрочные и доверительные отношения с поставщиками и арендодателями. Кафе полностью укомплектованы необходимым оборудованием, системами вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения. Ведётся необходимая документация в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Штат сотрудников постоянный, 80% работают более трёх лет, у всех пройден медосмотр и сантехминимум», — говорится в объявлении.

Автоматизированная система учёта IIКО, 1С. Сотрудничаем с сервисом «Яндекс Еда». Цена продажи всех кафе составляет 29 млн руб.

Отдельно владельцы готовы продать кафе №1 и 2 за 8,5 млн руб., кафе №3 за 22 млн руб. вместе с помещением; готовы также рассмотреть продажу без помещения.

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