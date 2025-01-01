Двое пострадавших в ДТП на трассе Пермь—Березники находятся в тяжёлом состоянии
Речь об одном взрослом и одном ребёнке
В результате ДТП на трассе Пермь—Березники 18 апреля пострадали 10 человек, в числе которых шесть детей. Об этом сообщает «Пятница», ссылаясь на данные министерства здравоохранения региона.
По информации ведомства, двое пострадавших (один взрослый и один ребёнок) госпитализированы, их состояние оценивается как тяжёлое. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Ещё семь пострадавших после осмотра в травмпункте отправлены на амбулаторное лечение. Кроме них, одна женщина после осмотра сотрудниками СМП от госпитализации отказалась, прокомментировали в ведомстве.
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