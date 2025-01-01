Пермская компания запустила серийное производство комплектующих для конвейеров пищевых предприятий Планируется выпускать до 2,7 млн модулей лент и цепей в год Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Компания из Перми «Беоматик МК» планирует занять до 16% российского рынка по поставкам модульных лент и цепей для конвейеров пищевых предприятий. С привлечением льготного займа федерального Фонда развития промышленности (ФРП) компания открыла новый цех и наладила серийное производство комплектующих.

Проектная мощность предприятия — до 2,7 млн модулей и цепей в год. Отметим, что потребность российского рынка составляет до 16 млн единиц в год, и большая часть поставок — почти 80% — идёт из-за рубежа.

В пресс-службе краевого правительства рассказали, что общий объём инвестиций в проект составил более 125 млн руб., 100 млн руб. из них по программе «Комплектующие изделия» предоставил ФРП. При производстве используется отечественное сырьё, уровень локализации продукции — 100%.

Напомним, модульная лента является транспортирующей частью конвейера и состоит из отдельных элементов, что даёт ей высокую ремонтопригодность. При необходимости она комплектуется дополнительными элементами. Пластиковая конвейерная цепь аналогична модульной ленте. Отличие в том, что её элементы расположены в один ряд. Материалы для комплектующих подбираются с учётом температуры эксплуатации, нагрузок, производительности оборудования и т.д.

«Собственное конструкторское бюро, станочный парк, налаженные поставки различных комплектующих позволяют компании разрабатывать и выпускать производственные линии для пищевых производств любой сложности в сжатые сроки. Благодаря займу Фонда развития промышленности мы создали производство комплектующих для конвейеров, которые ранее в основном были вынуждены заказывать за рубежом», — объясняет генеральный директор ООО «Беоматик МК» Алексей Макаров.

Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин отмечал, что компаниями Прикамья востребованы меры поддержки, предлагаемые федеральным и региональным фондами развития промышленности: «Займы ФРП — это действенный механизм укрепления экономики, создания новых рабочих мест и увеличения поступлений в региональный бюджет».

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