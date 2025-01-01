Глава СКР ждёт доклад по делу о смерти девушки и её новорождённого в Пермском крае Семья долгое время находилась под воздействием сектантов Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину будет представлен отчёт о результатах проверок по делу о смерти девушки и её новорождённого в Пермском крае. Как сообщает Информационный центр СК России, женщина пожаловалась на противоправные действия в отношении её дочери и внучки.

В обращении в ведомство она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств смерти её 27-летней дочери. По словам женщины, дочь, её супруг и его родственники долгое время находились под воздействием сектантов, отвергающих общепринятые нормы жизни.

Будучи беременной, девушка отказалась от медпомощи, после чего преждевременно родила мёртвого ребёнка, а спустя какое-то время скончалась сама. Её мать считает, что смерть девушки носит криминальный характер. Кроме того, её пятилетняя внучка продолжает жить со своим отцом, что вызывает у обратившейся опасения за здоровье ребёнка.

Следователи в Пермском крае проводили по факту случившегося две процессуальные проверки. По результатам одной из них было отказано в возбуждении уголовного дела, вторая проверка продолжается. Бастрыкин дал указание руководителю СК по Пермскому краю Денису Головкину представить подробный доклад о результатах процессуальных проверок и установленных обстоятельствах.

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