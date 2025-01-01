Алина Наумова Посёлок Яйва в Пермском крае подтопило талыми водами Вода подступает к домам Поделиться Твитнуть

скриншот видео из тг-канала "ВЕТТА Эх,дороги!"

Посёлок городского типа Яйва затопило талыми водами. По информации в местных пабликах, вода подступает к домам, а власти пытаются откачать её с помощью насосов.

По словам очевидцев, в настоящий момент ситуация не меняется: вода продолжает скапливаться из-за неработающей ливневой канализации. Её работу прокомментировала глава Александровского округа Ольга Белобаржевская — она отметила, что сейчас принимаются всевозможные меры для устранения ситуации.





«И снег вывозили с улиц Парковой и Заводской, но всё-таки талые воды с прилегающих территорий всё равно уходят в нашу низину. Ввиду ограниченности денежных средств сразу отремонтировать всё невозможно. В первую очередь решили делать реконструкцию водопровода, чтобы обеспечить жителям качественное водоснабжение», — отметила Белобаржевская.





Глава Александровского округа добавила, что работы по откачке воды продолжаются, и уровень воды уже снизился.

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