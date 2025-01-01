Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Экс-министр культуры Пермского края озвучил тифлоаудиогид для инклюзивной выставки Усолье Строгановское и историческую Пермь можно ощутить на кончиках пальцев Поделиться Твитнуть

Фото: инклюзивная мастерская "Будетляне"

В Пермской краевой библиотеке для слепых 23 апреля откроется тактильная выставка «Усолье на кончиках пальцев» (0 +) — проект инклюзивной мастерской «Будетляне», поддержанный Фондом грантов губернатора Пермского края.

Как рассказала руководитель мастерской Екатерина Лившиц, единственный экспонат выставки — это Усолье в миниатюре, которое можно будет потрогать и даже с ним поиграть. В основе инсталляции — планшет размерами 170 на 180 см, на котором создана объёмная карта Усолья Строгановского из приятных на ощупь и разных в тактильном отношении материалов: так, вода Камы — из эпоксидной смолы голубого цвета. На этой основе с помощью магнитиков крепятся макеты строений — 18 миниатюр, сделанных из дерева со всеми подробностями, характеризующими произведение архитектуры.

Вся инсталляция изготовлена подопечными мастерской «Будетляне» — молодыми людьми с особенностями здоровья. По словам Екатерины Лившиц, структура материалов, из которых созданы макеты, очень важна: все материалы антивандальные, но при этом приятные для тактильного восприятия — никакого пластика. Это важно не только для слепых и слабовидящих посетителей, но и для любого человека, особенно для детей, которым можно будет брать в руки миниатюрные церкви, палаты и солеварни.

Это уже третья подобная инсталляция, сделанная «Будетлянами». Год назад была изготовлена «Пермь на кончиках пальцев» — миниатюрная копия исторического центра столицы Прикамья, ещё один макет создан для музея Архиерейского квартала.

Екатерина Лившиц, руководитель инклюзивной мастерской «Будетляне»:

— Мы воссоздали Архиерейский квартал, каким он был в конце XIX — начале ХХ века: Соборная площадь, спуск к Каме, каким он был в то время, Кама, по которой плывет пароходик «Межень», на котором великая княгиня Елизавета Фёдоровна путешествовала по Волге и Каме, ротонда, которая давно утрачена, конюшни, которых сейчас нет.

Если «Пермь на кончиках пальцев» и «Усолье на кончиках пальцев» «Будетляне» делали по собственной инициативе — писали проекты, выигрывали гранты, то макет Архиерейского квартала строился по заказу соответствующего музея и стал для мастерской коммерческим проектом, позволившим инклюзивной НКО оплачивать аренду помещения и коммунальные счета.

Инклюзивные инсталляции сопровождаются тифлоаудиогидами — подробным устным описанием всех объектов, приблизительно синхронизированным с тактильным «осмотром» инсталляции незрячим посетителем. По словам Екатерины Лившиц, это ноу-хау проекта — гибрид обычного аудиогида, который рассказывает об истории города, о каких-то интересных фактах, с ним связанных, с тифлокомментированием — то есть описанием объекта в терминах и выражениях, максимально понятных для незрячих людей и дающих представление об этом объекте.

Запись тифлоаудиогидов сделали высококвалифицированные дикторы. «Пермь на кончиках пальцев» озвучил Александр Смирнов — один из самых популярных шоуменов Перми, актёр и музыкант. «Усолье на кончиках пальцев» озвучил Олег Ощепков — бывший министр культуры Пермского края, а ныне известный ресторатор и преподаватель Высшей школы экономики. По его словам, ему было приятно вспомнить молодость, когда он работал радиоведущим и был одним из самых популярных голосов радио «Максимум». Оба диктора работали бесплатно, чтобы помочь в хорошем деле.

Выставку «Усолье на кончиках пальцев» можно посмотреть в ДК Пермского отделения Всероссийского общества слепых с 23 апреля по 31 мая. После этого она переедет в Березники и Усолье, где будет демонстрироваться по очереди в Историко-художественном музее им. Коновалова и в Палатах Строгановых. По словам Екатерины Лившиц, незрячим жителям этих мест макет может принести практическую пользу: поможет ориентироваться на местности.

Выставка «Пермь на кончиках пальцев» с 1 мая будет демонстрироваться в Чайковском, затем переедет в Кунгур и Лысьву. Макет Архиерейского квартала можно увидеть в музее Архиерейского квартала в Перми.





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