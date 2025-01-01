В Перми завершено устройство тёплого контура здания ледовой арены на Иве Завершение всех работ запланировано на 2025 год Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

В микрорайоне Ива в Перми на возведении крытой ледовой арены завершён важный этап строительства — создан тёплый контур здания (установлена кровля, витражные конструкции, стены, устроены черновые полы).

Проект осуществляется под контролем «Фонда развития Пермского края» в рамках концессионного договора между правительством региона и ООО «Красная машина» (дочерняя структура «ФРПК»). Главным исполнителем строительных работ выступает АО «Корпорация развития Пермского края».

фото: ФРПК

По словам главного инженера ООО «Красная машина» Дениса Григорьева, тёплый контур — это своего рода «оболочка» здания, обеспечивающая защиту внутреннего пространства от воздействия холода, колебаний влажности и температур. Объект подготовлен к проведению внутренних отделочных работ и прокладке необходимых инженерных коммуникаций, которые уже начались.

В частности, активно ведется установка инженерных систем, таких как общеобменная вентиляция и кондиционирование воздуха, вентиляция ледовых площадок, системы отопления, водоснабжения и канализации, а также электроснабжение, освещение и слаботочные сети. Параллельно начаты черновые отделочные работы, включающие возведение внутренних перегородок, а также работы по благоустройству прилегающей территории.

фото: ФРПК

Завершение всех работ запланировано на 2025 год. Ледовая арена, общая площадь которой составит около 9 тыс. кв. м, будет включать в себя две ледовые площадки, трибуны для зрителей, тренажерный и спортивный залы, раздевалки и тренерские комнаты. Здесь будут созданы условия для проведения учебно-тренировочного процесса и организованы городские спортивные состязания.

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