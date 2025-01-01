Число пострадавших от укусов клещей в Пермском крае за неделю выросло в 3 раза Поделиться Твитнуть

С начала текущего сезона в медицинские учреждения Пермского края поступило 124 обращения от жителей по поводу укусов клещей, включая 36 случаев с детьми. Зафиксированы случаи присасывания клещей на 28 административных территориях региона. Для сравнения: на конец прошлой недели число пострадавших от присасывания паразитов было почти в три раза меньше — 42.

Наибольшее количество обращений, связанных с укусами клещей, зарегистрировано в Пермском муниципальном округе (25 случаев), Перми (13 случаев), Кунгурском муниципальном округе (10 случаев), Чайковском городском округе (8 случаев) и Кудымкарском муниципальном округе (7 случаев).

В 55% случаев присасывание клещей произошло на придомовой территории, в 24% — при посещении личных садов, и в 21% — в лесных массивах.

Лабораторные анализы клещей, извлеченных из пострадавших, показали, что 25% из них являются носителями иксодового клещевого боррелиоза (болезни Лайма), 1,3% инфицированы моноцитарным эрлихиозом человека, а 1,2% — клещевым вирусным энцефалитом.

Управление Роспотребнадзора обращает внимание на необходимость профилактики. Прививку можно получить в медицинском учреждении после консультации со специалистом.

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