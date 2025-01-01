Подтвердилась гибель на СВО активиста КПРФ из Пермского края Михаил Горячих долгое время считался пропавшим без вести Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В ходе специальной военной операции на Украине погиб житель Пермского края Михаил Горячих. Об этом сообщили в Пермском краевом отделении КПРФ.

Михаил родился 20 декабря 1973 года. Получил неполное среднее образование в школе, затем освоил рабочую профессию. Работал наждачником в обособленном подразделении АО «УСПК» в Кизеле.

В сентябре 2024 года Горячих стал участником СВО. В декабре того же года он был признан пропавшим без вести после выполнения боевой задачи. Только сейчас неофициальная информация о гибели мужчины подтвердилась.

«Погиб на СВО наш товарищ, коммунист Горячих Михаил Петрович. Он был членом КПРФ с 2018 года, активно участвовал в жизни организации, неоднократно избирался членом Комитета Кизеловского местного отделения КПРФ, был членом участковой избирательной комиссии. Товарищи помнят его как активного, ответственного, неравнодушного и деятельного партийца», — сказано в сообщение пресс-службы партии. Соратники выразили соболезнования родным и близким погибшего.

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