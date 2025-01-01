Житель Прикамья выплатит полмиллиона рублей за самовольное подключение к электросетям Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми удовлетворил иск ПАО «Россети Урал» к жителю Прикамья, который самовольно подключил к электросетям свой дом в Нытвенском округе и не заключил договор на поставку энергии.

Когда энергетики вычислили незаконного потребителя, был составлен акт о бездоговорном потреблении в объёме, превышающем 130 тыс. кВт⋅ч. Общая сумма ущерба составила более 440 тыс. руб. Примечательно, что если бы гражданин был подключён к электросети на законных основаниях и своевременно оплачивал потребленную электроэнергию, его ежемесячные платежи в среднем не превышали бы 1 тыс. руб., отметили в пресс-службе компании.

Потребитель отказался добровольно погасить задолженность за незаконное потребление электроэнергии, и компания обратилась в суд.

Ответчик не явился на судебное заседание. Однако, учитывая подтверждённый факт неучтённого потребления электроэнергии, суд рассмотрел дело заочно и удовлетворил требования истца в полном объёме.

С ответчика в пользу ПАО «Россети Урал» взысканы сумма неосновательного обогащения, превышающая 440 тыс. руб., проценты и судебные издержки.

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