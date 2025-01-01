Алина Наумова В Перми рассмотрят апелляцию экс-главы Управления автодорог и транспорта Андрей Угольков осуждён за взятку Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд

Константин Долгановский

В Пермском краевом суде 14 мая рассмотрят апелляционную жалобу бывшего руководителя Управления автодорог и транспорта Пермского края Андрея Уголькова, осуждённого за получение взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на картотеку суда.

Напомним, Пермским районным судом 12 марта 2025 года чиновнику был вынесен приговор. В ходе следствия и судебного разбирательства было установлено, что Угольков получил взятку в размере 15,8 млн руб. от директора ООО «СПК-Групп» Павла Ковыева за подписание актов выполненных работ.





Суд приговорил Андрея Уголькова к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима и назначил штраф, равный пятикратной сумме взятки.





Угольков считает, что приговор необоснованно суровый, поэтому настаивает на его отмене.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.