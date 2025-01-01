Пермская IT-компания за год увеличила прибыль со 191 тысячи до 16 млн рублей Доход организации вырос почти в четыре раза Поделиться Твитнуть

Пермская IT-компания ООО «Интегрити» опубликовала свои финансовые результаты за прошедший год. По данным Checko, чистая прибыль организации за год выросла в несколько десятков раз — на 8481%, со 191 тыс. руб. в 2023 году до 16,4 млн руб. в 2024-м. Доход увеличился почти в четыре раза (+280%), до 290,2 млн руб., тогда как в 2023 году показатель составлял 76,5 млн руб.

ООО было зарегистрировано в октябре 2019 года. организация ведёт деятельность по разработке компьютерного программного обеспечения. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Учредитель и руководитель — Кирилл Самоделкин, совладелец березниковского ООО «Вектор» и пермского ООО «Сила Урала», ведущих консультативную деятельность и работы в области компьютерных технологий.

Как указано на официальном сайте компании, «Интегрити» занимается разработкой инструмента по защите продукции различных производителей от фальсификата и контрафакта. Имеет более 20 крупных партнёров из разных регионов России.

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