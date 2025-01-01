Без газоснабжения в Прикамье могут остаться 36 тысяч человек Они не платят по счетам дольше двух месяцев Поделиться Твитнуть

Клиенты «Газпром межрегионгаз Пермь», имеющие задолженность за газ более двух месяцев, будут предупреждены о вероятном прекращении подачи ресурса. По окончании отопительного периода без газа могут остаться более 36 тыс. пользователей. Чтобы избежать отключения, необходимо полностью оплатить накопившийся долг. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Организация активно взаимодействует с должниками, используя различные способы разрешения ситуации. Если положительного результата достичь не удаётся, поставщик вынужден временно прекратить газоснабжение. Возобновление подачи газа станет возможным только после полной оплаты задолженности, при этом издержки, связанные с отключением и подключением к газовой сети, возлагаются на абонента. Если должник препятствует доступу на территорию своего домовладения для проведения работ по отключению, компания может прибегнуть к крайней мере — обрезке подземного газопровода. Данный шаг значительно увеличивает затраты абонента на восстановление газоснабжения.

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