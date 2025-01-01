«Бионорд Мосты» и другие реагенты от пермского УЗПМ презентовали на челябинском форуме Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

Пермский Уральский завод противогололёдных материалов (УЗПМ), ведущий российский производитель реагентов под брендом «Бионорд», представил ряд своих разработок на форуме «Дорожно-строительные инновации» в Челябинске.

На стенде завода можно было увидеть целый ассортимент продуктов для борьбы со льдом, в том числе специализированный реагент «Бионорд Мосты», призванный защищать инженерные сооружения от наледи и снежных заносов.

Деловая программа мероприятия, объединившего представителей муниципалитетов, профильных департаментов и дорожных компаний, включала выступление заместителя директора по оптовым продажам ТД «УЗПМ» Рудольфа Пономарёва. Он отметил, что «Бионорд», произведённый на пермском предприятии, прошёл государственную экологическую экспертизу Росприроднадзора и получил сертификаты соответствия ГОСТ Р 58427-2020. Этот стандарт ужесточает нормы по коррозионной активности и экологической безопасности противогололёдных материалов, предотвращая нанесение ущерба дорожным конструкциям и окружающей среде.

Пресс-служба УЗПМ

«Во многих регионах по-прежнему активно применяют традиционные пескосоляные смеси и техническую соль, которые на практике не обеспечивают надёжного сцепления при температуре ниже —10° C, а также вызывают коррозию и засоряют ливневые системы. По сравнению с ними «Бионорд» является более действенным и экологичным», — подчеркнул Пономарёв.

По информации УЗПМ, среди главных преимуществ «Бионорда» выделяются эффективность при морозе до —30° C, низкий уровень коррозионного воздействия (не более 0,4), а также его экономный расход. По словам пермских специалистов, применение «Бионорда» в Челябинске позволит обеспечить более безопасную обстановку на дорогах зимой и вместе с тем сократит ущерб окружающей среде. Опыт внедрения таких решений в крупных мегаполисах подтверждает, что инновационные материалы дают ощутимый эффект в снижении числа аварий и продлении срока службы дорожной инфраструктуры.

Пресс-служба УЗПМ

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