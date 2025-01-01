В Мотовилихинском районе Перми временно изменятся маршруты автобусов Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

В связи с проведением экстренных ремонтных работ администрация Перми уведомила о временной корректировке движения автобусов в Мотовилихинском районе. Она продлится два дня и коснётся автобусов № 17, 26, 37, 70 и 82.

Автобусы, следующие по маршрутам №17, 26, 37 и 70 из центральной части города, временно будут объезжать проблемный участок по улицам Индустриализации, Хрустальной и Анри Барбюса. В сторону центра автобусы №17 и 37 будут двигаться по улицам Ивановской, КИМ, Грачёва, Анри Барбюса и Хрустальной. Автобус №82 будет выполнять разворот на ул. Анри Барбюса, не доезжая до ул. КИМ.

Для получения оперативной информации о расписании, схеме движения и текущем местоположении общественного транспорта жителям рекомендуют посетить сайт МКУ «Гортранс» или воспользоваться мобильной версией. Дополнительные сведения об изменениях в работе маршрутов доступны в группе «Пермский транспорт» ВКонтакте, а также в телеграм-канале.

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