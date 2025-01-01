Пермский микрорайон Гайва с утра стоит в автомобильных пробках На КамГЭСе начались дорожные работы Поделиться Твитнуть

фото: Станислав Малыгин

Утром 18 апреля в м/р Гайва, вблизи КамГЭС, образовался значительный автомобильный затор. Пользователи социальных сетей активно публикуют фотографии и видеозаписи, демонстрирующие длинную колонну автомобилей и общественного транспорта.

Власти Перми подтвердили наличие затруднений в движении. Задержка в расписании движения рейсовых автобусов в м/р Гайва достигала 20 минут. Причиной пробки стали ремонтные работы, проводимые на мосту.

Люди оставляют гневные комментарии.

«Сняли асфальт на КамГЭСе. Всё стоит. На Молодёжке тоже пробка. Результат ремонтных работ на дороге через КамГЭС. Сняли асфальт, раздолбили стыки. Ненадолго хватило предыдущих ремонтов. Стоит Орджоникидзевский район на обоих берегах. Из м/р Гайва не выехать. Но менять ситуацию с выездами из микрорайона, который активно застраивается, а также принимает на себя огромный дополнительный трафик дачников в весенне-осенний период, никто не собирается, да, Министерство транспорта Пермского края? И автомобильный мост в этой части города не нужен, достаточно узенькой двухполоски через Камскую ГЭС? И проект объездной с дороги Дружбы с выходом на ул. Вильямса, который существовал в генплане города, забыт окончательно?».

«На Камгэсе начали ремонт дороги, вся Гайва встала в огромную пробку. Люди выехать не могут, даже те, кому не нужно ехать через КамГЭС. Я со двора не могу выехать. Принимайте уже меры, переключайтесь на Гайву. Закамск тоже отдалённый район, но там инфраструктура намного лучше, чем у нас».

«Господин губернатор, примите меры! Без вашего вмешательства ситуация не изменится. Администрация Орджоникидзевского района допускает повторения транспортного коллапса каждый год».

фото: Станислав Малыгин

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