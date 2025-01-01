В мэрии Перми прокомментировали инцидент с выпавшем из окна семиклассником Мальчик спрыгнул со второго этажа в школе «Фотоника Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В Свердловском районе Перми 17 апреля ученик седьмого класса школы № 93 («Фотоника») выпрыгнул со второго этажа здания. Об этом сообщили пользователи в соцсетях.

К счастью, обошлось без серьёзных травм. Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии Перми, мальчик отпросился во время урока в туалет, а выйдя в коридор, разблокировал и открыл окно, после чего спрыгнул со второго этажа во двор школы. Судя по фото и видео в соцсетях, он упал не на асфальт, а на землю. Это спасло его от серьёзных травм.

«Ребёнок был направлен на обследование в медицинское учреждение. В больнице ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, после чего он был отправлен на амбулаторное лечение (на дому)», — пояснили в пресс-службе мэрии.

В городской администрации добавили, что с родителями и учащимся, после его выздоровления, будет проведена профилактическая беседа, предложена помощь психолога.

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