Новым вице-премьером правительства Прикамья назначили Дмитрия Левкина Ранее он работал в управлении иностранных инвестиций в ФАС Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В правительстве Пермского края произошли кадровые перестановки. Новым вице-премьером назначили выходца из ФАС Дмитрия Левкина. Об этом сообщили сразу несколько местных СМИ и телеграм-каналов.

До перехода на новую должность Левкин занимал пост заместителя начальника управления иностранных инвестиций в антимонопольной службе РФ.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», Левкин приступил к своим обязанностям 17 апреля. На новом посту ему поручено курировать работу представительства Прикамья при правительстве РФ.

Отметим, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее сам работал в антимонопольной службе России. С 2009 по 2013 год он был руководителем Пермского УФАС, а в 2013 году стал начальником управления контроля топливно-энергетического комплекса ФАС РФ.

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