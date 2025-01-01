Алина Наумова В России операторы кикшеринга снизили максимальную скорость самокатов Теперь ограничение составит до 20 км/ч Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С четверга, 17 апреля, операторы кикшеринга снижают максимальную скорость у всех электросамокатов в России до 20 км/ч, — это на 20% меньше, чем разрешённая скорость СИМ по ПДД. Об этом сообщили в компаниях «Яндекс Go», «МТС Юрент» и Whoosh.

Новая мера нацелена на снижение опасных ситуаций на тротуарах, а также ограничит действия пользователей, которые создают аварийные ситуации и мешают пешеходам на тротуарах. Модуль, установленный в каждом самокате, не даст ему разогнаться выше 20 км/ч.





По информации пресс-службы «МТС Юрент», многие пользователи передвигаются на СИМ по тротуарам. Их средняя скорость составляет 17-20 км/ч. При этом, некоторые из них едут с более высоким скоростным режимом, а долю людей с агрессивным стилем вождения самокатов оценивают менее чем в 1%.





«Май — самый активный весенний месяц по количеству поездок и притоку в сервисы новичков. Операторы снижают скорость, чтобы оценить, как это повлияет на комфорт всех участников движения на тротуарах», — подчеркнули в «МТС Юрент».

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