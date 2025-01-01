Стоимость приготовления творожной пасхи в Прикамье выросла за год на 22%

В крае сложилась самая высокая цена среди регионов ПФО

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Пасха. Куличи

Фото: Unsplash

Информационный финансовый портал Bankiros подсчитал, во сколько в этом году обойдётся приготовление творожной пасхи в разных российских регионах. В Пермском крае цена на неё составила 794 руб., хотя в прошлом году была 648 руб. (+22,5%).

Дороже всего творожная пасха обойдётся жителям Дальнего Востока, где цены на её приготовление начинаются от 1 тыс. руб. Например, в Чукотском автономном округе за блюдо придётся отдать 1409 руб. Это почти в два раза больше, чем в среднем по стране (792 руб.).

Самые низкие цены оказались в Приволжском федеральном округе. В Кировской области приготовление блюда обойдётся в 632 руб., а в Чувашии и в Нижегородской области — в 656 и 658 руб. соответственно. В этих регионах есть собственные молочные производства, и небольшая цена обусловлена тем, что молочные продукты изготавливаются в непосредственной близости от потребителей, и тем, что цена на них ниже, чем на привозную из других регионов молочку. Что интересно, Пермский край среди регионов ПФО лидирует по дороговизне.

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Для приготовления праздничного блюда был взят рецепт творожной пасхи из культовой «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года. В этом издании она называется «сладкая сырковая масса»; для её приготовления нужен 1 кг творога, 120 г (6 столовых ложек) сметаны, 400 г сахара (2 стакана), 200 г сливочного масла и 1 пакетик ванилина.

За год набор для блюда в России в целом подорожал на 19,7% — с 662 до 792 руб.

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