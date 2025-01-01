Стоимость приготовления творожной пасхи в Прикамье выросла за год на 22% В крае сложилась самая высокая цена среди регионов ПФО Поделиться Твитнуть

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Информационный финансовый портал Bankiros подсчитал, во сколько в этом году обойдётся приготовление творожной пасхи в разных российских регионах. В Пермском крае цена на неё составила 794 руб., хотя в прошлом году была 648 руб. (+22,5%).

Дороже всего творожная пасха обойдётся жителям Дальнего Востока, где цены на её приготовление начинаются от 1 тыс. руб. Например, в Чукотском автономном округе за блюдо придётся отдать 1409 руб. Это почти в два раза больше, чем в среднем по стране (792 руб.).

Самые низкие цены оказались в Приволжском федеральном округе. В Кировской области приготовление блюда обойдётся в 632 руб., а в Чувашии и в Нижегородской области — в 656 и 658 руб. соответственно. В этих регионах есть собственные молочные производства, и небольшая цена обусловлена тем, что молочные продукты изготавливаются в непосредственной близости от потребителей, и тем, что цена на них ниже, чем на привозную из других регионов молочку. Что интересно, Пермский край среди регионов ПФО лидирует по дороговизне.

Для приготовления праздничного блюда был взят рецепт творожной пасхи из культовой «Книги о вкусной и здоровой пище» 1952 года. В этом издании она называется «сладкая сырковая масса»; для её приготовления нужен 1 кг творога, 120 г (6 столовых ложек) сметаны, 400 г сахара (2 стакана), 200 г сливочного масла и 1 пакетик ванилина.

За год набор для блюда в России в целом подорожал на 19,7% — с 662 до 792 руб.

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