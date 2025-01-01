Экс-замначальника Генштаба приговорён к 7 годам за взятки от руководителей пермской «Телты» Вадим Шамарин также лишён воинского звания генерал-лейтенанта Поделиться Твитнуть

фото: минобороны РФ

Вадиму Шамарину, экс-заместителю начальника Генштаба и главе Главного управления связи ВС РФ, Московский гарнизонный военный суд вынес приговор — 7 лет заключения в колонии строгого режима. Шамарин был признан виновным в коррупционных преступлениях и полностью признал свою вину. Об этом сообщает «Интерфакс».

В дополнение к тюремному сроку решением судьи Антона Галкина, оглашённым в четверг, Шамарину на семь лет запрещено занимать посты в государственных органах. Он также лишён воинского звания генерал-лейтенанта.

Следствие установило, что Шамарин получил в качестве взяток 36 млн руб. от экс-руководства ОАО «Пермский телефонный завод «Телта». Взятки были даны за увеличение объёмов и стоимости продукции, поставляемой заводом для нужд Министерства обороны РФ. Вадим Шамарин сотрудничал со следствием и заключил досудебное соглашение, признав свою вину.

Представитель прокуратуры в ходе прений сторон настаивал на более суровом наказании — 12 годах лишения свободы в колонии строгого режима.

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