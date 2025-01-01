Спикера Заксобрания Пермского края обеспокоила явка депутатов Валерий Сухих обратился к коллегам с требованием не пропускать заседания Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих выразил обеспокоенность по поводу посещаемости заседаний депутатами. На пленарном заседании регионального парламента 17 апреля отсутствовали 12 депутатов.

Спикер отметил, что срок проведения апрельских заседаний комитетов и законодательного собрания переносили два раза, и по этой причине не всем депутатам удалось совместить рабочий график с заседаниями. Однако это не может быть причиной повторения пропусков.

«Посещение заседаний Законодательного собрания является основным и важным мероприятием депутатской деятельности. Поэтому прошу обратить внимание на согласование ваших личных рабочих графиков с графиком мероприятий краевого парламента. Не пропускать, потому что такая явка, которая на сегодняшний день наблюдается, недопустима. На меня не обижайтесь — я буду использовать все допустимые средства. Моя задача как председателя обеспечивать кворум на пленарном заседании для качественного законотворческого процесса», — отметил Валерий Сухих.

На заседании краевого парламента 17 апреля отсутствовали Николай Благов (отпуск), Александр Бойченко (командировка), Елена Зырянова (отпуск), Олег Калинский (командировка), Дмитрий Кожанов (производственная необходимость), Алексей Наборщиков (командировка), Дмитрий Новокрещенов (отпуск), Ольга Суднева (командировка), Георгий Ткаченко (командировка), Ирек Хазиев (производственная необходимость), Сергей Черезов (командировка), Павел Черепанов (производственная необходимость).

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