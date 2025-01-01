В ресторане пермской гостиницы «Урал» произошёл пожар Самостоятельно эвакуировались 25 человек персонала Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 17 апреля в пермском ресторане «Аджика», расположенном в гостинице «Урал» на ул. Ленина, произошло возгорание вентиляционной системы над мангалом. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю, персонал заведения, состоящий из 25 человек, покинул помещение самостоятельно.

В МЧС подчеркнули, что благодаря оперативным и умелым действиям одного из работников ресторана распространения пламени удалось избежать. Мужчина успешно потушил небольшой пожар площадью всего 0,1 кв. м, используя порошковый огнетушитель.

«Во время возгорания не растерялся, применил огнетушитель, чтобы остановить огонь. Мне кажется, что на моём месте так поступил бы каждый коллега, сотрудник, человек», — поделился Денис, повар ресторана.

На месте инцидента работали 40 сотрудников пожарной службы и девять машин спецтехники МЧС России. Следователь выясняет причины и детали случившегося.

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