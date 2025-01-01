Начальницу почтового отделения в Прикамье осудили за хищение полумиллиона рублей Она присваивала вверенные ей деньги в течение нескольких месяцев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Соликамске городской суд вынес приговор бывшему начальнику отделения почтовой связи, которая использовала служебное положение и присвоила крупную сумму вверенных ей денег.

Как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, с февраля по сентябрь прошлого года сотрудница вынесла из сейфа 0,5 млн руб., которые потратила на ремонт, лекарства и бытовые нужды. Недостачу выявили в ходе инвентаризации. В судебном заседании женщина раскаялась и частично возместила причинённый имущественный вред.

Соликамский городской суд признал её виновной по ч. 3 ст. 160 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа 300 тыс. руб. в доход государства. Приговор пока не вступил в силу.

По данным источника «Нового компаньона», факт хищения средств выявила внутренняя служба безопасности, после чего обратились в следственные органы, а дальше был суд.

«Сейчас этот сотрудник уже не работает на почте», — отметил наш источник.

Гражданский иск Почты России о взыскании с начальницы отделения денег в счёт возмещения причинённого имущественного вреда суд удовлетворил в рамках вступившего в законную силу заочного решения этого же суда от 27 января 2025 года.

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