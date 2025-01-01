Сотрудники ФСБ нашли в Прикамье нелегальную молельную комнату И выявили 11 случаев нарушения миграционного законодательства Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФСБ России по Пермскому краю

В Карагайском округе Пермского края сотрудники регионального УФСБ России и ГУ МВД при поддержке спецназа Росгвардии провели комплекс оперативных мероприятий.

Они объехали стройплощадки территории и проверили документы у 71 иностранного гражданина. В результате было выявлено 11 случаев нарушения миграционного законодательства. Нарушителей привлекли к административной ответственности в соответствии с ч. 1.1 и ч. 2 ст. 18.8, а также ст. 18.20 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Кроме того, в ходе инспекции была обнаружена организованная мигрантами нелегальная молельная комната. Как отметили в пресс-службе УФСБ, данное деяние является нарушением Федерального закона № 125-ФЗ от 26 сентября 1997 года «О свободе совести и о религиозных объединениях».

В настоящее время устанавливаются детали незаконной деятельности организаторов молельной комнаты. Они будут привлечены к административной ответственности согласно ст. 5.26 КоАП России.

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