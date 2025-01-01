Штрафы за нарушение решений оперштаба Прикамья будут доходить до 1 млн рублей Законопроект одобрен краевым парламентом Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Заксобрания Прикамья поддержали в двух чтениях инициативу мэрии Перми об ужесточении административных мер за нарушения решений регионального оперативного штаба. Законопроект был рассмотрен на пленарном заседании.

Чиновники предложили увеличить размер штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение решений губернатора и оперштаба. По мнению авторов, нарушение указов может привести к чрезвычайным последствиям по подрыву территориальной и общественной безопасности в регионе.

За первичное правонарушение для жителей региона размер штрафов повысят до 3-5 тыс. руб. (с 1-3 тыс. руб.), для должностных лиц — до 30-40 тыс. руб. (вместо 10-20 тыс. руб.), для юридических лиц — до 200-300 тыс. руб. (вместо 20-50 тыс. руб.). За повторное нарушение с граждан будут взыскивать 4-5 тыс. руб., с должностных лиц — 40-50 тыс. руб., с юридических лиц — от 300 тыс. до 1 млн руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.