В ночь на 17 апреля пермяки увидели одно из самых ярких северных сияний Поделиться Твитнуть

фото: тг-канал "Раньше всех. Ну почти"

В ночь на 17 апреля жители различных регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, практически весь Урал и Татарстан, наблюдали северное сияние.

Жители Перми и края уже делятся фотографиями этого явления в местных пабликах и Telegram-каналах. Люди отмечают высокую интенсивность свечения.

За день до события, 16 апреля, специалисты из лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН предупредили об усилении магнитной бури и предсказали образование одной из самых мощных в этом году зон полярных сияний над территорией России и Европы.

Учёные напомнили, что красочное явление обусловлено взаимодействием магнитного поля Земли с заряженными частицами солнечного ветра. Солнце постоянно излучает заряженные частицы в космос, которые, достигая Земли, притягиваются её магнитным полем.

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