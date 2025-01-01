Пермячка не смогла отменить штраф за оскорбление судьи Поделиться Твитнуть

Пермский краевой суд оставил без изменения решение первой инстанции по делу об оскорблении судьи.

В июне прошлого года пермячка позволила себе оскорбительные высказывания в адрес мирового судьи в присутствии свидетелей. Причиной такого поведения стал отказ судьи отменить судебный приказ о взыскании долга по микрозайму в пользу МФО «Быстроденьги».

Женщина заявила, что никакого оскорбления не было. По её словам, она лишь сообщила приставу о намерении жаловаться на судью в прокуратуру.

Дзержинский районный суд Перми, однако, счёл её позицию способом уклонения от ответственности, поскольку она противоречила представленным доказательствам, и признал женщину виновной в неуважении к суду (ч. 2 ст. 297 УК РФ). Ей был назначен штраф 30 тыс. руб.

Адвокат осуждённой обжаловал приговор в Пермском краевом суде, указывая на противоречивые показания свидетелей и предвзятое следствие. Он просил отменить решение первой инстанции. Однако краевой суд оставил приговор в силе.

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