С экс-председателя правления Экопромбанка в Перми взыскали 319 млн рублей Дело рассматривал Пермский краевой суд Поделиться Твитнуть

В среду, 16 апреля, Пермский краевой суд удовлетворил иск, поданный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) в защиту интересов Экопромбанка, к Андрею Туеву, ранее занимавшему должность председателя правления этого банка. По информации АСВ, суд постановил взыскать с Туева, его бывшего заместителя Вадима Манина и бизнесмена Сергея Фирсова суммарно более 319 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

В 2022 году Туев был признан виновным в хищении банковских средств и превышении должностных полномочий, за что получил семилетний срок. Однако в прошлом году он вышел на свободу по УДО. Ранее, в июле прошлого года, Свердловский райсуд Перми уже выносил аналогичное решение в пользу АСВ. Апелляция на то решение была подана в Пермский краевой суд, который и рассмотрел дело как суд первой инстанции.

Напомним, лицензия у Экопромбанка была аннулирована 18 августа 2014 года, после чего банк был объявлен банкротом. На момент отзыва лицензии долговые обязательства банка составляли свыше 6,3 млрд руб.

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