За неделю литр бензина в Прикамье подорожал в среднем на 5 копеек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На 14 апреля 2025 года в Пермском крае средняя потребительская цена литра автомобильного топлива составила 59,17 руб., что на 5 коп. больше показателя недельной давности. Об этом сообщает Росстат.

Литр АИ-92 подорожал до 56,24 руб. (+1 коп.), АИ-95 — до 61,13 руб. (+8 коп.), АИ-98 — до 85,24 руб. (+6 коп.). Стоимость дизельного топлива выросла на 9 коп., до 71,75 руб. за литр.

По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край по-прежнему занимает второе место в ПФО. На первом — Нижегородская область.

С 8 по 14 апреля изменение цен на бензин было зафиксировано в 56 субъектах Российской Федерации. Более всего цены подросли в Рязанской и Архангельской (без автономного округа) областях (+0,5%). Снижение цен отмечено в пяти субъектах Российской Федерации, более всего в Республике Тыва (-0,6%).

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