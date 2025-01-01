В Перми архитектурную подсветку на двух зданиях передадут в краевую собственность Общая стоимость балансового имущества превышает 87 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

На комитете Пермской городской думы по инвестициями и управлению муниципальным имуществом депутаты рассмотрели вопрос о безвозмездной передаче движимого имущества, архитектурной подсветки на зданиях по ул. Куйбышева, 14 (краевая администрация) и ул. Ленина, 51б (Пермская филармония), из муниципальной собственности в краевую.

С докладом по этому вопросу выступил начальник департамента имущественных отношений администрации Перми Александр Хаткевич. Чиновник пояснил, что подсветка размещена на административных зданиях, являющихся собственностью Пермского края и находящихся в оперативном управлении у ГКУ «Управление по эксплуатации административных зданий».

«В настоящее время подсветка передана в безвозмездное пользования ГКУ. С учётом изложенного прошу рассмотреть данный проект решения», — сказал начальник департамента имущественных отношений.

Депутат Арсен Болквадзе, выступивший содокладчиком по вопросу, пояснил, что общая балансовая стоимость предлагаемого к передаче в собственность Пермского края имущества составляет 87 млн 800 тыс. руб.

Председатель профильного комитета Михаил Бесфамильный поинтересовался целью передачи и планами мэрии о подсветке на других зданиях.

«Какая-то сумма, мне кажется, большая. Это просто подсветка, или там есть дополнительное оборудование?» — спросил Бесфамильный.

Хаткевич пояснил, что подсветка устанавливали в рамках субсидий, а большая стоимость связана с перечнем оборудования, который в неё включён, а передавая имущество, городские власти уменьшат затраты бюджета на его содержание.

Также он отметил, что здания на ул. Ленина и Комсомольском проспекте, где было смонтировано дополнительное освещение, находятся на балансе Горсвета. На вопросы депутатов о планах мэрии по передаче подсветки на других зданиях Александр Хаткевич затруднился с ответом, предложив обсудить это в рабочем порядке.

В итоге депутаты поддержали проект решения и рекомендовали отправить его на рассмотрение во время апрельской пленарки гордумы, которая состоится 24 апреля.

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