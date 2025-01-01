Пермская «Парма» уступила «Пари НН» в Нижнем Новгороде Встреча закончилась со счётом 69:80 Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

В Нижнем Новгороде матч между пермским баскетбольным клубом «Парма» и командой «Пари НН» завершился со счётом 69:80.

Лидерами игры в пермской команде стали Самсон Руженцев (16 очков и 4 подбора) и Александр Захаров (13 очков и 3 подбора).

«Серия плей-ин Единой Лиги ВТБ для нас не заканчивается. Уже в субботу, 19 апреля, проведём домашний матч за выход в плей-офф против победителя пары МБА-МАИ — «Енисей», — сообщил пермский клуб на своей странице в социальных сетях.

Напомним, «Парма» 9 апреля в гостевом матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ проиграла питерскому «Зениту» — 90:105.

«Играли жёстко, боролись, но не хватило сил на последнюю четверть», — утверждает телеграм-канал баскетбольного клуба. Лидером игры у пермяков также стал Самсон Руженцев с результатом в 29 очков + 3 подбора. Ранее сообщалось, что молодёжная команда «Парма-М» одержала подряд две победы в Екатеринбурге.





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