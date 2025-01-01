Эксперты рассказали о наиболее частых ошибках в Тотальном диктанте в Пермском крае На «отлично» с заданием в регионе справился каждый восьмой участник Поделиться Твитнуть

В этом году в акции Тотальный диктант приняло участие свыше 1,3 млн человек. В Пермском крае очно его написали 1023 жителя, из которых 119 человек справились с заданием на «отлично». Круглыми отличниками из них стали 58 человек — они не допустили в тексте ни одной ошибки.

В пресс-службе краевого правительства сообщили, что в Прикамье Тотальный диктант проходил на 38 площадках в Перми, Березниках, Лысьве, Сылве, Старых Лядах и Кондратово. По словам председателя экспертной комиссии Тотального диктанта в Перми Юлии Юсуповой, с точки зрения орфографии текст был несложным.

«Пунктуация была сложной, но допускалось очень много вариантов. Поэтому в итоге трудности у пишущих вызвали знаки препинания при оформлении прямой речи, однородных членов с обобщающим словом и без него, пунктуация в бессоюзном сложном предложении, обособление определения в предпозиции — перед определяемым словом. Иногда забывали ставить знаки препинания в сложносочинённом предложении», — рассказала она.

Сообщается, что чаще всего при написании диктанта жители Прикамья допускали ошибки в словах «наутро» (писали «на утро»), корреспондент («кариспандент», «кориспандент»), «экскаватор» («эксковатор»), кашеварила («кошеварила»), «колышущиеся» («колышащиеся»), «постамент» («постомент») и «студент-биолог» (без дефиса). Если говорить о пунктуации, то, например, писали «Братцы! — сказал он. — это бивень мамонта!» вместо «Братцы, — сказал он. — Это бивень мамонта!» или «Я кашеварила, но думала об одном, что означал загадочный срез бивня.» вместо «Я кашеварила, но думала об одном: что означал загадочный срез бивня?».





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