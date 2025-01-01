В 19-ти социально значимых учреждениях Прикамья выявлены нарушения с продуктами питания Организациям объявлены предостережения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 января по 14 апреля 2025 года специалисты Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю провели мониторинг компонента «Меркурий» ФГИС «ВетИС» в социально значимых учреждениях Прикамья. В 19-ти из них были выявлены нарушения при поступлении продуктов питания, сообщают в ведомстве.

В частности, в ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница № 1» Перми специалисты выявили, что не осуществлено гашение 267 ветеринарных сопроводительных документов на 22,2 т молочной продукции. В МАОУ «Бичуринская СОШ «Бардымского муниципального округа Пермского края» с 6 июня 2023 года по 11 апреля 2025 года не осуществлено гашение 261 ветеринарного сопроводительного документа на 4,5 т мясной, молочной и рыбной продукции, а также куриных яиц.

Такие же нарушения в ходе проверок были зафиксированы в ГБУЗ ПК «Северная больница Коми-Пермяцкого округа», МАОУ «Средняя общеобразовательная школа» р.п. Пашия, МАОУ «Гимназия №5» (структурное подразделение «Детский сад №12).

В ведомстве объясняют, что отсутствие информации о продукции не позволяет подтвердить её безопасность в ветеринарно-санитарном отношении, и в пищу поступает продукция без подтверждения её качества.

Во вторник, 15 апреля, Управление объявило организациям предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в области ветеринарии. Информация о нарушениях также будет передана в минобразования и минздрав Пермского края.





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