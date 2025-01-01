Пермские врачи впервые имплантировали систему механической поддержки кровообращения через мини-доступ Показанием для операции стала сердечная недостаточность Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Врачи ФЦССХ им. С.Г. Суханова имплантировали систему механической поддержки левого желудочка сердца через мини-доступ — два небольших разреза в межрёберном пространстве.

В пресс-службе краевого правительства пояснили, что ранее пациенту уже установили кардиовертер-дефибриллятор, провели операцию по радиочастотной абляции. Аритмии у мужчины прекратились, но остались симптомы сердечной недостаточности. Ему необходима трансплантация сердца, и из-за долгого ожидания донорского органа врачи предложили пациенту имплантацию системы механической поддержки кровообращения как современную технологию лечения терминальной стадии хронической сердечной недостаточности.

По словам заведующего кардиохирургическим отделением № 1 ФЦССХ им. С.Г. Суханова Минздрава России, сердечно-сосудистого хирурга Ваграма Арутюняна, это уникальный случай — через мини-доступ система механической поддержки кровообращения имплантирована пациенту впервые в России.

«Методика требует хирургического мастерства, терпения и выносливости всей операционной команды, но даёт большие преимущества для пациента. В первую очередь это быстрая реабилитация, так как каркас грудной клетки остаётся целостным. Пациенты буквально в ближайшее время уже могут быть физически активны», — объяснил Ваграм Арутюнян.

Пациент успешно перенёс операцию, в настоящее время проходит реабилитацию. Сообщается также, что признаков сердечной недостаточности у него не наблюдается.





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