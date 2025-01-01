В долинах малых рек Перми создадут ландшафтные парки Пермские власти предлагают внести изменения в правила благоустройства, связанные с озеленением Поделиться Твитнуть

Алиса Окулова

На заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству Пермской городской думы депутаты обсудили изменения, которые предлагается внести в правила благоустройства, касающиеся озеленения. С докладом по этому вопросу перед думцами выступил начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев.

По его словам, в долинах малых рек Перми Егошихи и Данилихи создаются ландшафтные парки.

«Реализуемый в 2024-2025 годах проект «Зелёное кольцо» предполагает создание шести ландшафтных парков на территории Перми: три в долине Егошихи и три в долине Данилихи. В связи с этим правила благоустройства дополняются понятием «ландшафтный парк». Это позволит актуализировать нормативную правовую базу для организации полноценного круглогодичного отдыха в природной среде, совмещённого с природоохранным просвещением», — пояснил чиновник.

Кроме этого, мэрия установила требования к высоте травы на газонах, которые не относятся к объектам озеленения общего пользования. В частности, высота травостоя на газонах, расположенных на таких территориях, должна составлять не менее 5 см для партерного и обыкновенного газона и не менее 4 см — для спортивного.

Также Андреев отметил, что в проекте решения уточняются требования к материалам ёмкостей, используемых в мобильном озеленении. Чтобы обеспечить безопасность пешеходов и водителей, а также улучшить эстетический вид города, предлагается сносить зелёные насаждения с обязательным удалением пней или опиливанием их на уровне поверхности почвы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.