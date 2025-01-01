Деньги на ремонт аппарата ИВЛ для укушенного клещом мальчика из Прикамья собрали за 10 часов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В благотворительном фонде «Дедморозим» сообщили perm.aif.ru о молниеносном сборе средств на восстановление аппарата ИВЛ для 13-летнего мальчика из Пермского края. Ребёнок лишился возможности двигаться и самостоятельно дышать после укуса клеща.

Трагедия произошла, когда Алексею Утробину, проживающему в селе Пелым Кочёвского округа, было всего 7 лет. Клещ оказался переносчиком энцефалита, и последствия инфекции кардинально изменили жизнь ребёнка и его близких. Мальчик утратил речь, способность двигаться и даже дышать самостоятельно.

Благодаря поддержке фонда «Дедморозим» и отзывчивым людям, пациент получил шанс на реабилитацию и необходимые технические средства, значительно улучшающие качество его жизни. Врачи подобрали ему аппарат для неинвазивной вентиляции легких, но недавно он сломался и требовал ремонта у производителя. 15 апреля «Дедморозим» объявил о начале сбора средств.

Уже 16 апреля фонд сообщил о завершении сбора – необходимая сумма была собрана всего за 10 часов.

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