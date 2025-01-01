Алина Наумова В Перми выросла стоимость квадратного метра в новостройках За 3 месяца рост составил 3,2% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По статистике, в Перми в марте 2025 года средняя стоимость квадратного метра новостроек составила более 157 тыс. руб. — это на 3,2% выше, чем в январе 2025 года. При этом, объём предложений снизился на 1,8% по сравнению с февралем этого года. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на сервис «Объектив.РФ» .

Аналитики отметили, что причина повышения цен — не высокий спросе. Застройщикам необходимо компенсировать коммерческие субсидии и банковские комиссии, поэтому они включают эти суммы в стоимость жилья. Кроме того, девелоперы вынуждены стимулировать спрос — это отражается на ценах. Эксперты подчеркивают, что текущий уровень цены квадратного метра в Перми не соответствует реальным ценам на рынке.





Алексей Скоробогач, эксперт сервиса «Объектив.РФ», подчеркивает, что доля предложений по такому виду квартир составила 50%, год назад показатель был на уровне 35%. Скоробогач отметил, что по этой причине новостройки будут конкурировать с новыми квартирами на вторичном рынке.





В первом квартале 2025 года в Перми не распродано более 13 тыс. строящихся квартир или 677 тыс. кв. м. Для реализации такой недвижимости потребуется 2,3 года.

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