Алина Наумова Эксперт не согласна с данными о снижении вывода «первички» на рынок Перми Екатерина Пахомова прокомментировала результаты исследования Объектив.РФ Поделиться Твитнуть

По данным аналитиков Объектив.РФ, в первом квартале 2025 года наблюдается замедление вывода новых проектов на рынок первичной недвижимости в Перми.

При этом, по статистике, на 31 марта 2025 года (в кв. м) объём экспозиции в Екатеринбурге составил 1 млн 762 тыс. кв. м (+8%), в Тюмени — 1 млн 603 тыс. кв. м (+4%), в Новосибирске — 1 млн 117 тыс. кв. м (+9%), в Ижевске — 430 тыс. кв. м (+1%), в Челябинске — 365 тыс. кв. м (+14%). И только в Перми ситуация иная — объём экспозиции составляет 535 тыс. кв. м и показывает снижение на 5%.





Екатерина Пахомова, руководитель агентства недвижимости «Территория», рассказала «Новому компаньону», что в стройке находятся не 535, а 700 тыс. кв. м Она не согласна с тем, что произошло падение.





«Я бы не сказала, что у нас сейчас ниже количество квадратных метров, чем в предыдущие годы и периоды. Просто в городах, которые здесь перечислены, в принципе объём получения разрешения и ввода больше по квадратным метрам. Конечно, есть проекты, которые застройщики отложили, но срок вывода их они немного скорректировали. Но в основном сейчас довольно-таки большой объём площадок, особенно КРТ, находится в стадии реализации. Поэтому нет, я не соглашусь, что идёт падение. Мы нисколько не снизили, а наоборот, даже чуть добавили, чем в предыдущем периоде», — итожит Екатерина Пахомова.

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