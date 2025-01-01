Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Изменилась дата выступления Валерия Гергиева в Перми Меломаны не стали сдавать купленные билеты Поделиться Твитнуть

Фото: Пермская краевая филармония

На сайте Пермской краевой филармонии появилось сообщение о том, что концерт Московского Пасхального фестиваля (6+) в Перми перенесён с 4 мая на 22 апреля. Как пояснили в концертном учреждении «Новому компаньону», причина переноса — в изменении логистики и маршрута этого «кочующего» фестиваля.

По словам представителя учреждения, филармония оповестила лично каждого, кто купил билет на концерт. Никто не сдал билеты — изменение даты не слишком повлияло на планы пермских меломанов.

Начало концерта оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева — в 19:00. Как всегда, его программа неизвестна и будет объявлена непосредственно перед событием.

Московский Пасхальный фестиваль проводится под руководством Валерия Гергиева с 2002 года. Это один из самых масштабных фестивалей в мире: так, в 2024 году его маршрут прошёл через 70 с лишним городов.

Пермь находится на фестивальном маршруте с 2009 года, в 2021-м Валерий Гергиев и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписали соглашение о сотрудничестве, а в 2023 году глава региона вручил маэстро памятную медаль в честь 300-летия Перми.

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