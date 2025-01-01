За взятку в Перми осуждены два инспектора ДПС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми, в судебном участке № 4 Свердловского района, мировой судья рассмотрел дело о преступлении, совершённом двумя сотрудниками ДПС.

Установлено, что инспекторы дорожно-патрульной службы получили от гражданина взятку 5 тыс. руб. за то, чтобы избежать оформления протокола об административном нарушении. Как сообщили в пресс-службе краевого суда, данное деяние было квалифицировано как мелкое взяточничество.

Суд вынес решение, согласно которому инспекторам назначено наказание в виде ограничения свободы: одному — на 11 месяцев, другому — на 1 год. Кроме того, им запрещено занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением властных полномочий, в течение двух лет. Также суд постановил взыскать с них солидарно 5 тыс. руб. в доход государства, что соответствует сумме полученной взятки.

Судебное решение пока не вступило в силу.

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