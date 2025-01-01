Бывший депутат заксобрания Прикамья отправится на СВО Обвиняемый во взяточничестве Вячеслав Вахрин освобождён из-под стражи Поделиться Твитнуть

Вячеслав Вахрин

Игорь Катаев

newsko.ru

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин, обвиняемый в получении взятки в особо крупном размере, подписал контракт о прохождении военной службы в рядах Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

В материалах суда сказано, что в связи с заключением вышеупомянутого контракта о военной службе в ВС РФ, Вахрин в настоящий момент освобождён из-под стражи.

Следствие утверждает, что в декабре 2022 года Вахрин получил от руководителя ООО «СЗ Восток Девелопмент» Алексея Гоцыка взятку в виде дисконта на сумму 13 млн руб. при приобретении двух квартир премиум-класса в жилом комплексе в Тюмени.

Ни Вахрин, ни Гоцык свою вину не признают. Ранее Басманным судом Москвы Вахрину была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 6 мая. Следственные действия по уголовному делу завершены.

Напомним, Вячеслав Вахрин с 2001 по 2006 год был депутатом заксобрания Пермской области, входил в состав комитета по социальной политике и правам человека. Позже он возглавил Госжилинспекцию Тюменской области, а с 2012 года его назначили замом губернатора Тюменской области по вопросам ЖКХ.

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