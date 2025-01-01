Пожароопасный сезон в лесах Пермского края начнётся с 28 апреля С этой даты он будет установлен в 14 муниципалитетах Поделиться Твитнуть

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

Приказом минприроды Пермского края утверждены сроки начала пожароопасных периодов в лесах региона.

С 28 апреля пожароопасный сезон будет установлен в 14-ти южных и центральных территориях Прикамья: в их число попадают территории Добрянского Закамского, Кишертского, Кудымкарского, Куединского, Кунгурского, Лысьвенского, Октябрьского, Осинского, Очёрского, Пермского, Сивинского, Чайковского и Юсьвинского лесничеств.

С 5 мая пожароопасный сезон объявят на территории Березниковского, Вайского, Веслянского, Гайнского, Горнозаводского, Кизеловского, Колвинского, Косинского, Кочёвского, Красновишерского, Соликамского, Чердынского, Чусовского и Юрлинского лесничеств.

В минприроды Прикамья напоминают, что с указанных дат в лесах будет запрещено разводить костры, оставлять мусор, который может привести к пожару, и сжигать порубочные остатки.

Также во время пожароопасного периода усиливается мониторинг состояния лесов. Активизируется работа с населением для предотвращения возникновения возгораний. На территории лесов будет проходить патрулирование, в том числе в выходные дни.

Для предупреждения пожаров в пожароопасный период запрещается:

— пользоваться открытым огнём (бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую золу);

— употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов;

— оставлять (кроме специально отведенных мест) промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

— заправлять горючим топливные баки работающих двигателей внутреннего сгорания, использовать машины с неисправной системой питания двигателя горючим, а также курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим;

— оставлять на освещённой солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла, так как, фокусируя лучи, они способны сработать как зажигательные линзы;

— выжигать траву под деревьями, на лесных полянах, прогалинах и лугах, а также стерню на полях, расположенных в лесу;

— разводить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, лесосеках с порубочными остатками и заготовленной древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

Как сообщили в пресс-службе минприроды региона, в 2024 году в регионе было зарегистрировано 40 пожаров, охвативших 144,86 га. 90% из них были ликвидированы в первые сутки. В подавляющем большинстве случаев причиной становится неосторожное обращение людей с огнём — это не потушенные спички, окурки, поджоги прошлогодней травы.

Быстрая ликвидация огня на начальных стадиях — одна из мер, которые реализуются в рамках обновлённого федерального проекта «Сохранение лесов», который вошёл в национальный проект «Экологическое благополучие». Основная цель проекта — сохранить и приумножить «зелёное богатство» России.

При обнаружении пожара необходимо незамедлительно сообщить о нём по телефону Региональной диспетчерской службы: 8 (342) 241-08-52, 8 (342) 234-94-44, на телефон прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00, или в Единую службу спасения по телефону 112.

Министерство обращается ко всем жителям и гостям Пермского края с просьбой быть внимательными и осмотрительными, а также проявить бдительность при выявлении даже незначительных признаков, указывающих на риск возникновения пожара.





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