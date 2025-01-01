В Перми сформирована молодёжная участковая избирательная комиссия Средний возраст её членов – всего 19 лет Поделиться Твитнуть

В Свердловском районе Перми появилась новая участковая избирательная комиссия №3485. Местом её размещения станет «Пермский колледж предпринимательства и сервиса». Об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома.

Избиратели, проживающие в жилом комплексе «Альпийская горка», смогут голосовать на этом участке, который находится всего в ста метрах от их домов. В этом ЖК, с момента его постройки, зарегистрировано много молодых людей и семей с детьми. Из-за этого на участке №3412, расположенном в школе №22, к которому ранее относились эти дома, количество избирателей стало превышать максимально допустимое число в 3 тыс. человек.

Комиссия будет полностью состоять из молодых людей. В её состав вошли члены молодежных избирательных комиссий из разных муниципалитетов, которые сейчас живут и учатся в Перми. Большинство из них уже имеют опыт работы в избирательных комиссиях. Средний возраст членов комиссии — 19 лет. Председателем стал Роман Алиев, член молодежного избиркома Перми и номинант премии «Доброволец города Перми».

По словам Игоря Вагина, формирование комиссии из активных молодых людей связано с присвоением Перми статуса молодежной столицы России. В комиссию вошли 10 человек, среди которых есть победители олимпиад, конкурсов и федеральных форумов по избирательному праву, где Пермский край регулярно демонстрирует высокие результаты.

Это уже вторая молодежная УИК в Перми. Первая, под номером 3101, функционирует в Ленинском районе города. Средний возраст членов этой комиссии — 23 года.

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