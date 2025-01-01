Доходы бюджета Перми 2024 года превысили плановые показатели на 8% Бюджет завершён с профицитом в 3 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми состоялись открытые слушания, посвящённые отчёту об исполнении городского бюджета за 2024 год. В обсуждении приняли участие эксперты, представители общественности, депутаты и должностные лица городской администрации.

С основным докладом выступила первый заместитель главы администрации города Яна Фурман, которая подчеркнула, что при реализации бюджета учитывались ранее определённые приоритеты, в частности, обеспечение социальных обязательств. По итогам года достигнуто сбалансированное исполнение доходной и расходной частей. Доходы составили 60 млрд руб., превысив плановые показатели на 8%. Расходы были зафиксированы на уровне 57 млрд руб. Бюджет завершён с профицитом в 3 млрд руб., что стало возможным благодаря перевыполнению плана по собственным доходам.

В сравнении с предыдущим годом, доходы бюджета увеличились на 3 млрд руб., что соответствует росту в 5%. Собственные доходы города выросли на 21% и достигли 33,5 млрд руб.

Налоговые поступления в отчётном периоде составили 25,6 млрд руб., увеличившись на 5 млрд руб. (24%) по сравнению с 2023 годом. Неналоговые доходы составили 7,9 млрд руб., показав рост на 11%, или 752 млн руб.

Общие расходы бюджета в 2024 году достигли 56,7 млрд руб. Из этой суммы 16,5 млрд руб. были направлены на развитие городской инфраструктуры, включая инвестиции, ремонтные работы и благоустройство, а также приобретение оборудования для муниципальных объектов. На социальную поддержку граждан выделено 2,1 млрд руб.

Более половины (53%) расходов приходится на социальную сферу, включая образование, культуру, спорт и социальную политику. Расходы на образование выросли более чем на 3 млрд руб. в связи со строительством новых школ, ремонтом и благоустройством существующих образовательных учреждений.

В рамках капитальных расходов 2,6 млрд руб. направлено в сферу образования, в частности, на строительство новых школ и спортивных залов.

Инвестиции в жилищно-коммунальное хозяйство составили 3,2 млрд руб. и были направлены на расселение аварийного жилья, строительство муниципальных домов и водовода.

На реализацию национальных проектов было выделено 3,9 млрд руб., включая средства из федерального и регионального бюджетов. Эти средства пошли на строительство школ, оснащение учреждений культуры и спорта, ремонт дорог и благоустройство дворов.

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