В конце недели в Прикамье впервые в году потеплеет до +20 градусов Поделиться Твитнуть

фото: минтербез Пермского края

15 апреля в Пермском крае стало самым тёплым днём за последние две недели, если ориентироваться на максимальные значения температуры воздуха. Почти все метеостанции, за исключением одной, зафиксировали температуру выше +10˚. На трех станциях, расположенных в Чайковском, Осе и Кунгуре, столбики термометров достигли отметки +15˚. Об этом сообщили в ГИС-Центре ПГНИУ.

В самой Перми было зафиксировано +13,8˚, что пока не превышает максимальное значение для апреля, зарегистрированное 1-го числа (+14,5˚). Ожидается, что эта ситуация сохранится до субботы, когда придёт новая, еще более мощная волна тепла.

Пока же, начиная со второй половины ночи и утром 16 апреля, через территорию Пермского края с северо-запада на юго-восток пройдёт холодный фронт. Он принесет с собой слабые, а в восточных районах — умеренные дожди. Днём прогнозируется сильный ветер с порывами до 15-20 м/с. К вечеру похолодание станет более заметным, а в ночь на четверг температура воздуха по краю опустится до 0…-5˚, в Перми — до -2˚.

В субботу новая волня тепла может принести на юго-запад края первые в этом году +20˚.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.